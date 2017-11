Snapchat va revoir complètement son design

Après des résultats trimestriels décevants, Snap inc. prévoit une grosse refonte de son application. Le design de la plateforme Snapchat devrait connaître un changement drastique afin d’attirer de nouveaux utilisateurs. C’est une nouvelle surprenante. Snapchat va modifier le design de sa plateforme qui faisait pourtant partie de son ADN. Evan Spiegel, le CEO de Snap inc. a en effet annoncé que la compagnie préparait un tout nouveau design. Si le design de Snapchat est propre à l’application et permet de le différencier de ses concurrents, Evan Spiegel ajoute qu’il est critiqué depuis plusieurs années. De nombreux utilisateurs se sont en effet plaints du manque de logique et de la difficulté d’utilisation.



Pour rectifier le tir et bien entendu pour rassurer les actionnaires, Snap inc. compte sur la refonte de sa plateforme pour attirer de nouveaux utilisateurs. La croissance de Snapchat était en effet au ralenti récemment, ce qui a déçu les actionnaires. Au troisième trimestre, Snapchat compte 178 millions d’utilisateurs quotidiens contre 173 millions au second trimestre. L’augmentation a été beaucoup moins importante de ce qui était attendu. Les analystes avaient pourtant prévu que le nombre d’utilisateurs quotidiens allait s’élevait à 181,8 millions.



Avec ce changement, Evan Spiegel avoue que les utilisateurs actuels risquent d’avoir un temps d’adaptation pendant un moment, mais que sur le long terme cette modification serait bénéfique.

>>> Lire aussi : Snapchat et Netflix lancent un filtre 3D à réalité augmentée sur le thème de la série "Stranger Things"