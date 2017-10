Snapchat : les multi-snaps de 60 secondes arrivent enfin sur Android

Lancée depuis juillet dernier sur iOS, la fonctionnalité multi-snaps débarque enfin sur l’application Android. Désormais, les utilisateurs Android ne sont plus limités à des snaps de 10 secondes et peuvent profiter d’une meilleure expérience d’utilisation.



En juillet, Snapchat lançait les multi-snaps sur son application iOS. Jusqu’à présent, les utilisateurs étaient limités à des snaps de 10 secondes maximum, ce qui pouvait créer une certaine frustration chez certains. Pour permettre à ses utilisateurs de partager des vidéos plus longues, Snapchat a introduit les multi-snaps. Au lieu d’étendre la durée maximale, Snapchat permet de prendre 6 clips de 10 secondes d’affilées afin de créer des vidéos allant jusqu’à 60 secondes.



Tout comme pour un snap classique, l’utilisateur doit juste maintenir son doigt appuyé sur l’icône d’enregistrement après les 10 premières secondes écoulées. Un signal visuel avertira l’utilisateur à chaque fois qu’il aura enregistré un clip de 10 secondes. L’utilisateur peut même éditer chaque clip en ajoutant des filtres ou du texte. Il peut ensuite partager la vidéo finale directement avec ses amis ou l’ajouter à ses Stories.



La fonctionnalité multi-snaps est en cours de déploiement sur Android.

