Snapchat et Netflix lancent un filtre 3D à Réalité Augmentée sur le thème de la série « Stranger Things »

La saison 2 de la série “Stranger Things” est disponible depuis ce matin sur la plateforme Netflix. Le service de VOD et le réseau social Snapchat en ont profité pour développer un filtre 3D à Réalité augmentée sur le thème de la série. Si vous avez toujours voulu vous retrouver dans le salon Joyces Byers alors votre souhait sera réalisé.



Snapchat a lancé cette nouvelle fonctionnalité de filtres 3D à Réalité Augmentée en avril dernier. Le but étant de rendre interactives les animations et les images au sein de ces filtres qui vont changer en fonction de vos mouvements. Dans cette nouvelle expérience basée sur Stranger Things, l’utilisateur va pouvoir se retrouver dans le salon de Joyce Byers et pourra toucher virtuellement les reliefs pour peut-être trouver quelques surprises...



Au programme : quelques étagères qui bougent, des saignements de nez ou encore des lampes qui clignotent bizarrement. Si vous souhaitez essayer cette expérience de Réalité Virtuelle, celle-ci est disponible sur l'application Snapchat Android ou iOS.