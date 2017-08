Snapchat lancerait ses propres programmes originaux d’ici la fin de l’année

Snapchat serait en train de travailler sur ses propres programmes originaux. Le réseau social le plus populaire chez les jeunes pourrait lancer ses premiers contenus avant la fin de l’année. Jusqu’à présent, Snapchat avait collaboré avec de grosses compagnies telles que NBC ou ABC afin de créer des mini séries basées sur les célèbres émissions Saturday Night Live et The Bachelor. À présent, la firme semble vouloir créer ses propres contenus originaux, ce qui peut paraître risqué.



Toutefois, Snapchat n’en est pas à son coup d’essai. En 2015, la compagnie avait déjà lancé un programme baptisé « Litteraly Can’t Even » qui n’a pas rencontré le succès escompté. Snapchat se lance donc un nouveau défi en adoptant cette fois-ci une toute nouvelle approche. Très populaire chez les jeunes, Snapchat compte devenir une plus grande plateforme de diffusion vidéo avec de tels contenus. Les premières "séries" Snapchat devraient être diffusées dès la fin de l'année.

