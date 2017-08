Snapchat propose le filtre Pikachu pour une durée limitée

The Pokémon Company vient d’annoncer que les utilisateurs de Snapchat peuvent, pour une durée limitée sur leurs smartphones ou leurs tablettes, utiliser le filtre de son héros Pikachu afin de s’amuser à se mettre dans sa peau. Ce filtre s’appelle “Lenses” et vous permet ainsi d’avoir de grandes oreilles jaunes, le nez et les joues rouges de Pikachu. De plus, si vous ouvrez la bouche vous entendrez sa voix.



Pikachu est un véritable phénomène culturel adoré par toute une génération et des anthropologues vont même jusqu’à le comparer à Mickey Mouse version japonaise. Pikachu a d'ailleurs souvent été décrit comme une souris électrique imaginée par le studio Game Freak et dessiné par Ken Sugimori. Le Pokémon a été créé en même temps que sa propre évolution nommée Raichu. Suite à son succès, Pikachu va également connaître une pré-évolution appelée Pichu à partir de la seconde génération.