Snapchat lance « Sky Filters », des filtres à appliquer au ciel

Après les Bitmoji animés en 3D, Snapchat ajoute de nouveaux filtres à son application. Baptisés « Sky Filters », ces filtres ont spécialement été conçus pour être appliqués au ciel. C’est aussi l’occasion pour Snapchat de célébrer ses six ans d’existence ce mardi 26 septembre.



Avec les « Sky Filters », Snapchat prouve une nouvelle fois son parti pris pour la réalité augmentée. Le réseau social avait auparavant lancé les « World Lenses » qui permettaient d’introduire des objets 3D dans le cadre de la photo. Avec « Sky Filters », Snapchat est prêt à diversifier un peu plus ses filtres.



Pour utiliser « Sky Filters », le principe est simple. Il suffit d’appuyer sur l’écran comme lorsque l’on veut faire apparaître les filtres en temps normal. La caméra analysera ensuite l’arrière-plan afin d’identifier la présence du ciel. Si le ciel est facilement identifiable, plusieurs filtres seront alors proposés. L’utilisateur a le choix entre un ciel étoilé, un ciel bleu, nuageux, un couché de soleil, etc.



Snapchat est en train de déployer la nouvelle fonctionnalité sur ses applications Androidet iOS.

>>> Lire aussi : Snapchat lance les Bitmoji 3D animés!