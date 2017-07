Des sneakers officielles aux couleurs de Sonic

Cela fait maintenant 26 ans que l’emblématique hérisson bleu de Sega a commencé ses aventures sur Megadrive. Un évènement célébré de différentes manières chez les fans, Sega et de nombreuses entreprises partenaires. Si Data Discs a sorti une version vinyle exclusive regroupant les bandes sonores du jeu, la marque japonaise Anippon a opté pour des sneakers aux couleurs de Sonic.

L’inspiration est clairement affirmée avec l’inscription « Sonic the Hedgehog » sur le talon. Cette paire de Sneakers rouges, traversée par un élastique blanc, s’illustre par sa semelle, blanche elle aussi. Anippon ne prévoit en produire que quelques exemplaires. L’article est déjà disponible et livré dans une boîte collector au prix de 6500 yens, soit environ 50 euros. En comptant les frais d’expédition, il faudra compter près de 55 euros.

Sega envisage de mettre au devant de la scène son héros qui avait fait ses débuts sur Megadrive le 23 juin. Le premier jeu, Sonic The Hedgehog, arrivera notamment sur iOS et Android avec Phantasy Star II, Altered Beast, Comix Zone et Kid Chameleon. Ces titres sont disponibles en téléchargement gratuit grâce au nouvel émulateur officiel SEGA Forever.