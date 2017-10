Strangers Things : des sneakers Reebok inspirées de Ghostbusters

Alors que les fans ont leurs yeux rivés sur les téléviseurs, les smartphones et les différents dispositifs de streaming depuis ce vendredi, Sony et Netflix ont dévoilé cette semaine une paire de sneakers inspirés de Stranger Things.

Disponible pour 140 dollars

Les chaussures Stranger Things x Ghostbusters Reebok Ex-O-Fit Hi Clean sont des répliques de celles que Dustin porte avec son costume d’Halloween Ghostbusters dans la série TV. Outre l’insigne Stranger Things dans la semelle, elles portent un logo « no ghosts » (Pas de fantômes) qui a été dessiné par Dustin, l'un des personnages principaux de la série, incarné par l’acteur Gaten Matarazzo.

Sony et Netflix précisent dans leur communiqué de presse que la nouvelle paire de sneakers sera en vente exclusive chez le détaillant BAIT aux États-Unis. Pour l’instant, seule une version identique à celle de Dustin va être commercialisée. Une version plus large du Stranger Things x Ghostbusters Reebok Ex-O-Fit Hi Clean devrait cependant arriver dans les boutiques en ligne notamment de Reebok dans les mois à venir.

>>> Stranger Things : un easter egg sur Spotify en attendant la saison 2

Les costumes Ghostbusters de Dustin, Mike, Will et Lucas sont inspirés de SOS Fantômes d’Ivan Reitman et de Dan Aykroyd qui ont donné leur accord aux frères Duffer pour intégrer la tenue des années 1980 à Stranger Things.