SNES Classic Mini : une longue vidéo de présentation

La division japonaise de Nintendo vient de poster une vidéo de présentation de la Super Famicon Mini, version qui ne sera distribuée que dans ses contrées, mais dont s’inspirera fortement la SNES Mini attendue en France pour le 29 septembre.



On y découvre l’interface de la machine, qui devrait être identique dans la version européenne, ainsi que son line-up, dont quatre jeux diffèrent. The Legend of the Mystical Ninja, Panel de Pon, Super Soccer et Fire Emblem seront ainsi remplacés par Earthbound, Kirby's Dream Course, Super Castlevania IV, Super Punch Out!! dans nos contrées.

La vidéo s’attarde aussi sur les fonctionnalités de la machine, dont un retour arrière en temps réel permettant au joueur de modifier ses actions à tout moment. Plusieurs modes d’affichage seront aussi disponibles et agrémentés de fonds d’écran pour combler les bandes noires.



Rappelons également que la SNES Mini sera le berceau d’un nouvel ancien titre : StarFox 2. Développé dans les années 90 pour la SNES, il n’a jamais vu le jour même au Japon. Une exclusivité que Nintendo réserve donc aux acquéreurs de cette nouvelle console rétro.

