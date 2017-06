SNES Classic : Nintendo promet qu’il n’y aura pas de rupture de stock

Nintendo a officiellement annoncé sa SNES Classic qui sera disponible dès le 29 septembre. La firme japonaise en a également profité pour faire le point sur le stock de sa prochaine console. Dans une interview donnée à Polygon, Nintendo promet en effet qu’il n’y aura pas de rupture de stock de la SNES Classic mini.

Si la NES Classic a rencontré un fort succès auprès des utilisateurs, il était néanmoins très difficile de mettre la main sur un exemplaire. Nintendo était tombé rapidement en rupture de stock, créant une certaine frustration chez le public. Malgré des livraisons par avion, le stock n’était malheureusement jamais suffisant.

Avec la SNES Classic, Nintendo promet que ce sera différent. Si la firme japonaise ne donne pas de chiffres exacts, elle déclare qu’elle produira beaucoup plus d’exemplaires que la NES Classic. Toutefois, ce qui importe le plus reste le calendrier de production qui s’étend de septembre à la fin de l’année. Une fois l’année passée, Nintendo ne semble prévoir aucune livraison pour l’instant.



La SNES Classic sera vendue 80 euros dès le 29 septembre prochain.



