SNES Mini : eBay fait la guerre aux spéculateurs

La SNES Mini ne sortira pas avant le 29 septembre prochain, mais cela n'empêche pas certains spéculateurs de la vendre en précommande sur les sites d'enchères et de petites annonces à un prix très élevé. Pour contrecarrer le phénomène, eBay France a mis en place un programme drastique, qui vise à systématiquement supprimer toutes les ventes de la console.



Comme avec la NES Mini sortie l'an passé, Nintendo écoule sa SNES Mini au compte-gouttes et en précommande uniquement. Si les fans de retrogaming tentent par tous les moyens d'en acquérir un exemplaire à coup d'alertes sur les forums et les réseaux sociaux, ils se font souvent devancer par les spéculateurs. Car comme avec la NES Mini, beaucoup n'achètent la console que pour mieux la revendre, en doublant ou triplant son véritable prix.

Pour endiguer ce genre de vente spéculative, eBay part en guerre. Le site supprime systématiquement toutes les petites annonces concernant la SNES Mini, arguant que la date d'envoi d'un objet en précommande doit se situer dans les 30 jours par rapport à sa date d'achat. Or, la SNES Mini ne devant pas sortir avant le 29 septembre, on est bien loin du compte.



Au moment de la rédaction de cet article, une seule annonce de la console est présente sur ebay.fr. Toutes les autres sont localisées dans d'autres pays, où la politique d'eBay semble moins efficace. De quoi réduire néanmoins considérablement l'activité des spéculateurs cet été, même si elle devrait reprendre de plus belle à la rentrée, dès lors qu'ils pourront promettre d'envoyer la console dans les 30 jours.



