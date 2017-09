Comparatif : quelle est la solution la plus rapide pour charger ses jeux ?

Quel est le meilleur moyen pour charger un jeu en un éclair (ou presque) ? Nos collègues et voisins de Tom's Hardware ont voulu tester la solution Optane d'Intel au travers différents benchmarks, et l'ont comparée à un disque dur classique au format 3,5 pouces, des SSD externes et internes ou encore un SSHD. Ils vous livrent leurs résultats dans leur grand comparatif du jour.

Comparatif : quel type de stockage pour charger les jeux ? Nos tests pratiques