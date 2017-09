H4233, la nouvelle phablette de Sony en fuite sur GFXBench

Sony n’aurait pas fait toutes ses annonces à l’IFA 2017. Un nouveau smartphone vient d’être repéré dans le benchmark GFXBench. Connu sous le nom de code H4233, il s’agirait d’un modèle de milieu de gamme.

Le benchmark est plutôt bavard sur les caractéristiques de l’appareil. La plus importante est la taille de son écran : 6 pouces, ce qui en fait une phablette. Sa définition, en revanche, n’est pas exceptionnelle et se contente de 1920 x 1080 pixels.

A l’intérieur, on trouve un Snapdragon 630, processeur de milieu de gamme cadencé à 2,2 GHz. Côté mémoire vive, Sony ne lésine pas sur la quantité et en installe 4 Go. Le stockage est du même acabit avec 64 Go disponibles. Rien ne dit si cet espace est extensible via microSD.



Un simple capteur photo prend place à l’arrière. De 21 mégapixels, il est capable de filmer en 4K HDR et est équipé d’un autofocus et d’un flash. A l’avant, on trouve un autre capteur de 16 mégapixels, également en mesure de filmer en 4K.



Pour couronner le tout, cette nouvelle phablette fonctionnerait sous Android 8.0, la dernière version en date du système mobile de Google.

