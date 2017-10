Sonos intègre Alexa dans sa nouvelle enceinte, la Sonos One

Lors d'une conférence de presse organisée à New York, Sonos vient d'annoncer une toute nouvelle enceinte connectée : la Sonos One, qui ressemble beaucoup à la Play:1 du même fabricant. Mais l'appareil recèle une innovation de taille : il intègre Alexa, l'assistant vocal d'Amazon.



Il y a un an, Sonos et Amazon annonçait un partenariat. Celui-ci se concrétise enfin, puisque Sonos livre une mise à jour destiné à ses appareils, qui deviennent compatibles avec Alexa. Les heureux possesseurs d'Echo peuvent donc contrôler leur(s) enceinte(s) de manière vocale, sans bouger le petit doigt. En revanche, cette fonctionnalité n'est disponible pour l'instant qu'aux États-Unis, en Angleterre ou en Allemagne.

Mais la réelle nouveauté vient du côté de la Sonos One, la toute nouvelle enceinte connectée du constructeur américain. Si l'appareil ressemble à la Play:1, elle est cependant pourvue de nouveaux boutons de contrôles disposés en surface. L'appareil est également doté de 6 petits microphones et permettent donc de contrôler l'appareil oralement. En guise d'assistant vocal de la Sonos One, on trouve le fameux Alexa d'Amazon. Malheureusement, Alexa n'étant toujours pas disponible en français, cette fonctionnalité n'apporte pas grand-chose à l'appareil dans nos contrées. Sonos assure cependant sur son site que l'assistant sera « bientôt disponible ». Notez par ailleurs que la nouvelle enceinte devrait être compatible Google Assistant l'année prochaine. Compatible avec 40 services de musique, parmi lesquels on trouve Apple Music, Spotify, Deezer, Google Play Music ou encore Qobuz. Et si vous disposez de deux enceintes Sonos One, vous pourrez les associer et rejouer votre musique en stéréo.



La Sonos One est commercialisée au prix de 229 euros. Si l'on peut d'ores et déjà la précommander sur le site de Sonos, l'appareil ne sera pas disponible avant le 24 octobre prochain.