Sony : un A5 plein format en rumeur ?

L’arrivée de Sony sur le marché des appareils photo a été assez récente par rapport aux acteurs bien établis comme Nikon, Fujifilm, Canon ou Olympus. Mais la société se fraye peu à peu son chemin avec des produits comme l’A7 ou l’A9. Sony envisagerait maintenant d’enrichir cette gamme d’un nouveau modèle nommé A5. En effet, une photo de ce fameux appareil, repérée par Photo Rumors, est apparue sur un forum chinois, mais sans livrer un aperçu complet.

Il s’agirait du « plus petit hybride à objectif interchangeables » comme l'indique la photo. Les détails autour de l’A5 restent inexistants et Sony n’a pas encore officialisé son lancement. En tout cas, ce n’est pas la première fois que la multinationale japonaise se lance dans ce genre d’exercice cette année. En mai, elle a déjà posté une image de ses appareils photo avec la mention « Et après ? » sur son compte Weibo, le principal réseau social en Chine. Rien ne permet pour l’instant d’affirmer que ces deux teasers concernent un même produit.