Sony lance une carte de crédit Playstation… aux Etats-Unis

C’est une nouvelle surprenante que vient d’annoncer Sony. La compagnie lance une carte de crédit PlayStation qui permet d’obtenir des points tout en effectuant des achats. Cette nouvelle carte est pour l’instant uniquement disponible aux États-Unis. La carte de crédit lancée par Sony est estampillée PlayStation avec un design faisant rappeler l’univers de la console. Les utilisateurs peuvent également faire la demande pour la personnaliser. Il s’agit d’une vraie carte de crédit avec laquelle le joueur peut effectuer ses achats de tous les jours, mais également des achats sur le Playstation Store.



Mais la carte de crédit PlayStation est également spéciale puisqu’elle donne accès à des avantages et des réductions. A chaque achat effectué, l’utilisateur obtient un certain nombre de points qui correspondent à une réduction qu’il peut utiliser pour acheter des jeux, du matériel Sony, etc. Dès que la demande d’une carte de crédit PlayStation a été approuvée, l’utilisateur reçoit un bon de 50$ soit environ 43 euros pour son premier achat sur le Playstation Store.



Pour l’instant, nous ignorons si Sony compte lancer ce type de carte à d’autres marchés.

