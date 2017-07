[Amazon Prime Day] L'enceinte multiroom Sony SRS-X99 à 429 €

Jusqu'à mardi minuit, si vous êtes abonnés au service Prime d'Amazon, de nombreux produits vous sont proposés à prix réduits.

Pour ce Prime Day, Amazon baisse le prix de l'enceinte haut de gamme Sony SRS-X99 à seulement 429 €, alors qu'on la trouve généralement aux alentours de 600 €.



La SRS-X99 est une enceinte assez volumineuse. Elle mesure 43 x 13,3 x 12,5 cm et pèse 4,7 kg. Et si elle est compatible Bluetooth/NFC, elle n'intègre pas de batterie et n'a donc pas vocation à être déplacée n'importe où. Elle est également compatible Wi-Fi, afin de laisser la possibilité de l'intégrer dans un système audio multiroom.

L'enceinte possède pas moins de 7 haut-parleurs (4 tweeters, 2 médiums et un subwoofer) et délivre une puissance totale de 154 Watts (dont 25 Watts pour le subwoofer). L'ensemble procure un son d'excellente qualité, très précis, avec des basses percutantes.

Deux ports USB sont placés à l'arrière de la SRS-X99 : un de type A (pour connecter une clé USB ou relier un appareil mobile pour en recharger la batterie) et un de type B (pour la connecter directement à un ordinateur et lire des fichiers en haute définition audio, comme le Flac). Une prise jack 3,5 mm et un connecteur Ethernet sont également présents.