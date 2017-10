Sony présente son assistant domestique robotisé, le Xperia Hello

Dans une vidéo de promotion, Sony a présenté son nouvel assistant personnel et celui-ci a la particularité d’être robotisé. Tout comme les assistants de Google, Apple ou Amazon, le Xperia Hello est à l’origine un assistant vocal connecté que l’on peut placer dans un salon. Mais celui-ci propose en plus des autres un écran de 4,55 pouces ainsi qu’une tête animée et robotisée avec deux petites LED sur la sphère représentant les yeux.

Xperia Hello!

D’autre part, le Xperia Hello est motorisé, ce qui lui permet de tourner et suivre son utilisateur. Une caméra placée sur sa tête lui donne la possibilité de suivre les visages de ses interlocuteurs et propose même d’effectuer des appels en visioconférence. Pour aller plus loin, Sony affirme que l’assistant réagit à la fois aux expressions des visages mais aussi aux gestes et à la voix.



Parmi les autres fonctionnalités du Xperia Hello, le robot a la possibilité de prendre des photos, surveiller son environnement dans la maison en votre absence et pourra passer des appels que ce soit en audio ou en vidéo. Il a également la capacité d’effectuer des recherches sur Internet, vous rappeler des évènements de votre calendrier ou encore prendre des notes.



Toutefois, malgré tous ces avantages esthétiques et techniques qui rendent cet assistant domestique séduisant, son prix va peut-être dissuader plusieurs acheteurs potentiels d'en faire l’acquisition car il est facturé plus de 1300 dollars au Japon, soit plus de 1100 euros !