Sony lance une nouvelle montre connectée avec bracelet en cuir et puce NFC

Environ deux ans après la sortie de la Wena Wrist, Sony a décidé de lancer une nouvelle version de sa montre connectée hybride. Baptisée Three Hands Square, la nouvelle montre proposera un bracelet en cuir et une puce NFC pour les paiements. La montre Wena Wrist ressemblait à première vue à une montre analogique quelconque. Toutefois, la montre était capable de suivre chaque mouvement et d’envoyer des notifications grâce à une LED dans le bracelet en acier.

La nouvelle version Three Hands Square proposera également les mêmes fonctionnalités dont le paiement mobile. La principale nouveauté est le bracelet en cuir. Sony commercialisera les deux bracelets en acier et en cuir séparément. Trois tailles seront proposées : 18 mm, 20 mm et 22 mm. La montre Three Hands Square sera disponible uniquement au Japon dès la fin du mois pour 93$ (82 euros). Le bracelet en acier sera également vendu à 303$ (266 euros). Le bracelet en cuir sera disponible qu’à partir de décembre pour 75$ (66 euros).

