Sony devrait ressusciter Aibo, son chien robot

Après dix ans d’absence sur le marché, Sony travaillerait sur un nouveau robot. D’après Nikkei, le site d’informations japonais, la compagnie serait en train de développer le successeur de son fameux robot-chien Aibo.



Si la rumeur est vraie, Sony pourrait lancer son premier robot depuis plusieurs années. D’après Nikkei, il devrait être très similaire au Aibo. Pour fabriquer son nouveau robot, Sony s’appuierait d’ailleurs de la même équipe qui a travaillé sur Aibo. On retrouverait ainsi l’expert en intelligence artificielle Masahiro Fujita.



Sony n’a pas encore confirmé l’information et nous disposons que de très peu de détails. Le nouveau robot Sony devrait toutefois être plus qu’un robot de loisir. Il serait équipé d’une intelligence artificielle et permettrait des fonctionnalités proches d’une enceinte intelligente telle qu’Amazon Echo. Le robot fonctionnerait en effet avec les autres objets connectés de la maison.

>>> Lire aussi : Après l'aspirateur, voici la serpillère robot