PS4 : Sony lance une manette conçue pour les enfants

Sony lance une adorable nouvelle manette PS4 baptisée Mini Wired Gamepad. Elle a été spécialement conçue pour les enfants et les petites mains. Si elle permet une meilleure prise en main, elle est néanmoins dépourvue du pad tactile.



Sony a développé la Mini Wired Gamepad en partenariat avec le fabricant d’accessoires Hori. La nouvelle manette est plus petite que le contrôleur DualShock 4 de 40%. Avec une surface plus petite, les deux compagnies ont dû faire quelques sacrifices. Le touch pad et la barre lumineuse ont donc été supprimés. Tous les autres boutons sont toutefois bien présents.



Plus petite, la Mini Wired Gamepad a été pensée pour les petites mains des plus jeunes. Elle sera pour l’instant uniquement disponible aux États-Unis et au Canada d’ici la fin de l’année. Elle sera vendue à 30 dollars soit environ 25 euros.

