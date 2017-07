[Promo] La PS4 Pro + GTA V + 2ème manette à 391 €

Cdiscount propose actuellement un pack comprenant la PlayStation Pro de Sony, accompagnée du jeu GTA V et d'une deuxième manette DualShock 4 V2 (noire). Les trois éléments sont proposés pour seulement 399,99 €, ce qui correspond au prix de la console seule. La manette, vendue généralement dans les 50 €, et GTA V, qui se trouve pour 40 €, sont donc offerts.

Et si vous passez la commande depuis l'application mobile de CDiscount, vous pouvez même bénéficier d'une réduction supplémentaire de 9,01 € en saisissant le code promo APP2, ce qui porte la facture finale à 390,98 €.

>>> Lire : [Test] PS4 Pro : que vaut la console 4K de Sony ?



La PS4 Pro est équipée d'un disque dur de 1 To et d'un simple lecteur Blu-ray, contrairement à la Xbox One S qui est dotée d'un lecteur compatible avec les Ultra HD Blu-ray (4K).

Toutefois, la nouvelle console est plus puissante que la première Playstation 4, ce qui lui permet de faire fonctionner des jeux en 4K et d'offrir une meilleure expérience visuelle aux amateurs de réalité virtuelle.

>>> Lire : PS4 Pro vs Xbox One S : sortez les gants de boxe !