[Amazon Prime Day] Le PSVR de Sony à 339 €

Jusqu'à mardi minuit, si vous êtes abonnés au service Prime d'Amazon, de nombreux produits vous sont proposés à prix réduits.

>>> [Prime Day] Les folles promos d'Amazon ont débuté



Amazon Allemagne brade le PSVR. Au lieu de 399 €, le casque de réalité virtuelle de la PS4 est affiché à 339 €.



Cette belle affaire n’est réservée qu’aux membres Prime de l’enseigne allemande. Les abonnés français n’y ont pas accès malgré leur statut. Néanmoins, tout à chacun peut souscrire à un mois d'abonnement gratuit à l’Amazon Prime allemand et profiter de tous ses avantages sur cette période et donc des soldes du Prime Day.

Compatible avec l’ensemble des PS4, le PSVR nécessite une PlayStation Camera pour fonctionner. Des PS Move permettent une meilleure immersion, mais il est parfaitement fonctionnel avec la manette de la console.



S’il ne permet pas de se déplacer comme un HTC Vive ou un Oculus Rift, le PSVR est aussi bien plus abordable que ces solutions. On lui reprochait surtout à sa sortie de ne proposer qu’un maigre catalogue de jeux compatibles. La donne a changé. On trouve désormais aussi bien des petits jeux que des blockbusters comme Resident Evil VII VR, Batman Arkham VR ou encore Driveclub VR.

