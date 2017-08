Sony : un recours collectif met en cause l'étanchéité des smartphones Xperia

La Cour fédérale de New York vient de déposer un recours collectif contre Sony. Plusieurs utilisateurs de leurs smartphones et tablettes Xperia reprochent au fabricant d’avoir abusé du terme « waterproof » (étanche) en vendant leurs produits. Sony avait en effet présenté ses appareils Xperia comme étant étanches. Or, il s’avère que cette étanchéité ne soit pas à toute épreuve. Plusieurs utilisateurs ont vu leurs appareils Xperia se détériorer au contact de l’eau.



Le recours collectif demande à Sony de dédommager les utilisateurs à hauteur de 50% du prix de vente de chaque appareil. Les récents utilisateurs devraient également voir leur garantie être rallongée d’une année supplémentaire. Les appareils concernés vont de l’Xperia Z1 au plus récent Xperia Z5 soit environ 24 smartphones et tablettes.



Néanmoins, le recours collectif n’est pas encore figé. Sony doit en effet se rendre devant la Cour le 1er décembre et le jugement pourrait changer en fonction du déroulement du procès.

