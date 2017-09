[IFA 2017] XZ1 et XZ1 Compact : Sony compète son haut de gamme Xperia

Sony Xperia XZ1Ce n’était plus une surprise, Sony a dévoilé l’extension de sa gamme Xperia. Les XZ et XZ Compact laissent la place aux XZ1 et XZ1 Compact, des mises à jour uniquement techniques, le design ne bougeant presque pas.

Sony ne se risque pas encore à proposer des écrans sans aucun bord, à l’inverse de Samsung ou LG. Les XZ1 conservent une partie de coque en haut et en bas de leurs écrans. On y retrouve deux nouveaux haut-parleurs offrant une bonne spatialisation sonore. En outre, le XZ1 est plus fin (- 0,5 mm) et plus léger (- 6 g) que le XZ. Ce n’est pas révolutionnaire et surtout on s’aperçoit que la batterie en pâtit puisqu’elle passe de 2900 mAh à 2700 mAh. À voir à l’usage si ça change l’autonomie.

Sony Xperia XZ1Même son de cloche pour les parties photo. Ne vous attendez pas à du double capteur, Sony n’y est pas encore passé. Pour donner le change, ils assurent que leur Motion Eye est encore ce qui se fait de mieux aujourd’hui en photo mobile. Ainsi, on a droit au capteur de 19 mégapixels du XZ Premium (autofocus hybride, stabilisateur et Super slow motion) sur les XZ1 et sa déclinaison Compact. Seul le capteur avant diffère : 13 Mpx pour le XZ1 (avec flash, ce qui est une nouveauté) et 8 Mpx pour le XZ1 Compact. Côté fonctionnalité, Sony apporte une dimension de réalité augmentée à son XZ1 qui est capable de scanner des objets en 3D pour une impression 3D ultérieure ou leur intégration dans des applications tierces.



À l’intérieur en revanche, la configuration cohérente avec son temps. Sous l’écran Full HD de 5,2” du XZ1, se trouve un Snapdragon 835, 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage, soit la configuration du XZ Premium, le très haut de gamme 4K lancé en milieu d’année.

Sony Xperia XZ1 CompactLe XZ1 Compact adopte les mêmes caractéristiques, mais enfermées sous une dalle de 4,6 pouces HD (1280 x 720 pixels). Si c’est suffisant, on aurait apprécié du Full HD sur un appareil typé haut de gamme.



Disponible le 6 octobre en quatre couleurs (noir, bleu, bleu gris, rose et champagne), le Xperia XZ1 sera affiché à 699 €. Le XZ1 Compact sortira dans les jours suivants à 599 € en noir, blanc argenté, bleu lagon et corail.

