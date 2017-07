Soul Machines développe des IA dotées d'émotions

IBM Watson presents Soul Machines, LENDIT Conference 2017 (Professional Camera)

La startup Soul Machines a dévoilé sa dernière découverte en matière d’intelligence artificielle. Le système prend la forme d’un avatar très réaliste et capable de reproduire les émotions humaines. C’est ainsi que « Rachel » a répondu aux requêtes de son interlocuteur tout en affichant sa personnalité lors de la LendIt Conference de New York cette année. La technologie utilise Watson d’IBM en parallèle avec la propre solution de Soul Machines, ce qui permet une plus grande interaction.

Rachel est capable de voir et d’entendre son interlocuteur tout en reproduisant les expressions humaines. L’avatar a été conçu par Mark Sagar, le PDG de la startup, qui a reçu deux oscars pour ses effets visuels dans Avatar et King Kong. L’homme précise que « la technologie est disponible aujourd’hui ». La startup est même capable de reproduire n’importe quelle personne en un modèle numérique.

L’initiative de Soul Machines pourrait signifier une expérience plus poussée avec les IA. Elles deviennent plus performantes, mais visiblement, leur interface est destinée à évoluer.

