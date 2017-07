SoundCloud lance une série dédiée à la scène underground

Même si SoundCloud traverse une période difficile, le service de streaming musical ne finit pas d’explorer de nouvelles pistes. Il lance un nouveau projet baptisé « SoundCloud Next Wave ». Il s’agit d’une mini série dédiée à la scène underground. SoundClound s’est associé à The Fader afin de mettre en place sa série documentaire sur la musique émergente. SoundCloud Next Wave mettra en avant la scène underground dans plus de six grandes villes de New York à Rio de Janeiro.

Le premier épisode montrera l’émergence du rap gothique à Los Angeles. Il sera diffusé le 20 juillet prochain sur la chaîne YouTube de SoundCloud. Les autres épisodes sortiront une fois par mois jusqu’à la fin de l’année. Avec ce nouveau projet, SoundCloud montre une nouvelle fois que le service de streaming n’est pas prêt de mourir malgré ce que laissent penser les rumeurs.

