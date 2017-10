Precision Mouse : Microsoft dévoile sa nouvelle souris USB et Bluetooth

Après la Surface Mouse ou la Surface Arc Mouse, Microsoft a présenté ce mardi sa nouvelle souris, orientée cette fois pour les joueurs ou les designers, la Microsoft Surface Precision Mouse.

Avant même la Surface, la Xbox ou Hololens, Microsoft était déjà constructeur de matériel. À l’aube des années 2000, la firme s’était ainsi particulièrement fait remarquer pour ses accessoires de gaming de qualité, comme la gamme de souris IntelliMouse. Un ADN que s’est réapproprié la firme de Redmond en annonçant ce mardi sa nouvelle souris, la Microsoft Surface Precision Mouse.

Particulièrement design avec son coloris gris mat, la souris est résolument orientée vers les joueurs PC. Elle intègre en effet trois boutons sur le côté gauche et un repose-pouce. Par ailleurs, la souris fonctionne sans fil en Bluetooth, ou de manière filaire avec une prise USB. En Bluetooth, Microsoft annonce une autonomie pouvant monter jusqu’à trois mois. On notera cependant que la souris ne fonctionne sur Mac qu’en USB et pas en Bluetooth, tandis qu’elle n’est compatible avec Android qu’avec le Bluetooth, et pas l’USB. La souris Surface Precision de Microsoft pèse 135 grammes. Sa sensibilité en DPI n’a pas été annoncée par Microsoft.

La souris Microsoft Surface Precision Mouse sera disponible en précommande à compter du 9 novembre. Elle sera commercialisée outre-Atlantique au prix de 99 dollars. Aucune disponibilité n’a encore été annoncée pour la France.