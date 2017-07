SpaceX : la capsule Dragon réutilisée revient sur Terre

SpaceX vient de réaliser un nouvel exploit. La compagnie vient de faire revenir sur Terre sa capsule Dragon qui avait déjà été utilisée auparavant. En plus des fusées Falcon 9, SpaceX prouve une nouvelle fois qu’il est possible d’utiliser certains équipements plus d’une fois.

Début juin, SpaceX avait lancé en orbite sa capsule Dragon déjà utilisée auparavant, afin de ravitailler la station spatiale internationale ISS. Hier, lundi 3 juillet, la capsule est bien revenue sur Terre, atterrissant dans l’Océan Pacifique. La capsule est revenue avec des échantillons et des résultats d’expérience censés montrer comment la microgravité affecte le cœur et les cellules souches.



Ce nouvel exploit arrive peu de temps après que SpaceX ait lancé et fait atterrir deux de ses fusées Falcon 9 dont une avait été réutilisée. Une fois de plus, la compagnie prouve qu’il est possible de réutiliser certaines parties des équipements afin d’abaisser le coût de chaque mission. C’est un avantage considérable dans un domaine qui nécessite des millions et des millions de dollars. Cette avancée technologique est une bonne nouvelle pour ceux qui pensent à créer une colonie sur Mars ou à développer le tourisme spatial.



