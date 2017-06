SpaceX réussit l’exploit de faire atterrir deux fusées en un week-end

SpaceX a lancé et fait atterrir avec succès deux fusées Falcon 9 ce week-end. C’est un nouveau record pour la société d’Elon Musk qui a effectué ces deux opérations en à peine 48 heures.

Vendredi, SpaceX a lancé une première fusée qui contenait un premier satellite bulgare. La fusée Falcon 9 avait déjà été utilisée plus tôt dans l’année pour envoyer 10 satellites de la compagnie Iridium. Le premier étage de la fusée a ensuite bien atterri sur la plateforme « Of Course I still Love You » au milieu de l’océan Pacifique. C’était la deuxième fois que SpaceX faisait atterrir une fusée déjà utilisée auparavant.

Deux jours après, la compagnie a remis ça en lançant une nouvelle fusée afin de mettre en orbite 10 satellites supplémentaires d’Iridium. Le nombre des satellites en orbite de la compagnie de communication s’élève aujourd’hui à vingt. SpaceX a réussi à faire atterrir la fusée pour une seconde fois ce week-end, malgré des conditions météo difficiles. SpaceX prouve une fois de plus son efficacité et sa place de leader dans le domaine de l’aérospatial.

