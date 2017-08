Le supercalculateur HP marche-t-il dans l'espace ?

SpaceX vient d'envoyer sur la Station Spatiale Internationale ISS un superordinateur via son lanceur Falcon 9 et une capsule Dragon. Cette capsule contenait 2,9 tonnes de matériel et approvisionnement dont ce supercalculateur Hewlett-Packard.



La fusée Falcon 9 a profité de bonnes conditions météo, lundi 14 août à 18h31 (heure française) pour partir de la base Cap Canaveral en Floride. L’objectif de cette mission est double : effectuer des expériences avec une puissance de calcul considérable mais aussi mesurer la durée de vie d’une telle machine dans ces conditions.

Mais il y a aussi la conquête de Mars qui reste dans l’esprit d’Elon Musk avec SpaceX : le voyage vers Mars qui prendra un an et dont les communications vers la Terre mettent 20 minutes à arriver aura besoin d’être équipé des meilleurs appareils informatiques. C’est donc l’occasion pour la firme de prendre de l’avance en testant ces appareils. Si les astronautes se trouvaient en difficulté, alors de puissants appareils informatiques leur permettraient de prendre les décisions nécessaires sans avoir à attendre 20 minutes les réponses des équipes sur Terre.