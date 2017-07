SpaceX repousse le lancement de Falcon Heavy à novembre

Elon Musk vient d’annoncer que le premier tir de son lanceur lourd Falcon Heavy est prévu pour le mois de novembre. Initialement prévu pour cet été, le lancement a été repoussé de plusieurs mois.



Le patron de SpaceX a dévoilé sur Twitter le mois du premier lancement du Falcon Heavy. Le lancement inaugural a été repoussé de quatre mois, le temps que les pièces centrales de l’engin arrivent à Cap Canaveral en Floride.



Le lanceur lourd est équipé de trois fusées Falcon 9, ce qui multiplie par trois le poids à porter. Il est également doté de trois boosters composés de 27 moteurs. SpaceX a pour but de faire de Falcon Heavy un lanceur réutilisable. Une fois la fusée lancée, les boosters latéraux devraient revenir sur Terre tandis que le booster principal devrait atterrir sur une plateforme dans l’Océan Atlantique.



Toutefois, lors d’une conférence la semaine dernière, Elon Musk a déclaré qu’il y a de fortes chances pour que le Falcon Heavy n’atteigne pas l’orbite pour ce premier lancement. Le succès du Flacon Heavy est très important pour SpaceX car il ouvre la voie aux vols commerciaux prévus dès 2018.



Elon Musk n’a pas donné plus de détails concernant la date exacte et l’heure de ce premier lancement.



