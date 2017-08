Un Spambot touche 711 millions d’adresses mails

Le plus grand spambot de l’histoire vient d’être découvert. Celui-ci compterait au total 711 millions d’adresses mail compromises. C’est le chercheur en sécurité informatique nommé Benkow qui a repéré un fichier hollandais qui contenait des millions d’adresses e-mail, de mots de passe et de serveurs de messagerie pour envoyer des spams.



C’est un serveur hébergé aux Pays-Bas qui laisse toutes ses données en accès libre afin d’envoyer des spams sur des serveurs légitimes tout en contournant les défenses antispam. Le robot spammer baptisé Onliner peut en effet se servir de toutes ses adresses pour contourner des antispams et accéder à une boîte mail.



D’après Troy Hunt qui travaille pour le site « Have I been pwned ? » a déclaré qu’il s’agissait du plus important spambot de l’histoire. Le dernier en date comptait 393 millions d’adresses e-mail. En accédant aux boîtes mails, le spambot a pour but de propager le malware bancaire Ursnif. Ce dernier, très dangereux, peut récupérer les données de cartes bleues et les logins des utilisateurs. Les victimes les plus touchées sont les utilisateurs de PC Windows.



Les autorités hollandaises avec l’aide de Troy Hunt et Benkow sont en train de détruire le fichier. Une enquête a également été ouverte. Il est également possible de se rendre sur le site « Have I been pwned ? » pour vérifier si son adresse email fait partie des 711 millions d’adresses email compromises.

