Spectacles : Snapchat se retrouve avec des centaines de milliers de lunettes en trop

Snapchat se retrouverait avec des centaines de milliers de Spectacles sur les bras. La compagnie, récemment rebaptisée Snap.Inc, aurait surestimé la demande et doit maintenant faire avec tout un stock d’invendus. Snap a lancé ses lunettes connectées baptisées Spectacles l’année dernière. La paire de lunettes est équipée d’une sorte de caméra placée à côté du verre qui permet de capturer des photos et de les publier directement sur son compte Snapchat. Grâce à un marketing assez agressif, les Spectacles ont rencontré un fort succès au lancement.



Toutefois, la demande s’est rapidement essoufflée ces derniers mois. Snapchat pensait que la demande allait persister avec les vacances d’été, mais ce ne fut malheureusement pas le cas. Entre temps, la compagnie qui avait surestimé ses besoins a produit une trop grande quantité de lunettes.



Plus tôt cette année, le PDG de Snap, Evan Spiegel, avait annoncé que 150 000 unités avaient été vendues. On ignore depuis comment ce nombre a évolué, mais d’après des derniers rapports, il n’y aurait quasiment plus de demande pour ce produit. Les Spectacles étaient le premier produit physique proposé par Snapchat. De nouvelles rumeurs racontent déjà que la compagnie préparerait un nouveau produit qui serait un drone.

