Star Wars : un Speeder dans les rues de New York

Halloween Levitating Star Wars Speeder Costume

Les deux YouTubeurs américains, Jesse Wellens et Carmella Rose, viennent de surprendre les New-Yorkais avec un costume d’Halloween inspiré de la saga Star Wars. Ils se sont déguisés en Luke Skywalker et en princesse Leia sur un vrai Speeder.

Une lévitation simulée avec des miroirs

Leurs costumes ont été faits sur mesure et les deux YouTubeurs ont réussi à créer une vague de tweets et de vidéos sur les réseaux sociaux après avoir traversé les rues de New York au guidon d’un Speeder. Les deux personnages ont fait fabriquer une version personnalisée du véhicule atmosphérique rapide de Star Wars pour l’occasion.

Sur la base d'une moto électrique, la Super 73, ont été ajouté du carton, du plastique et de la fibre de verre pour transformer ce simple deux roues en Speeder. Afin de simuler la lévitation de l'engin, les roues ont été cachées sous des plaques de plexiglass, donnant un effet miroir.

Outre l’originalité de son déguisement, le couple a également impressionné le public lorsque le YouTubeur Casey Neistat l’a pris en chasse sous son déguisement de Scout Trooper.

