Spider-Man : les 12 meilleurs costumes du super-héros Marvel

Si Spider-Man commence à avoir un sacré passif sur grand écran, ce n'est rien par rapport à la version comics. Le personnage, qui existe depuis 1962, a connu des milliers d'aventures, s'est fait passé pour mort plus d'une fois, et a usé un nombre incalculable de costumes. C'est justement les différents costumes que porte le Monte-en-l'air qui nous a intéressé aujourd'hui. Quels sont les modèles les plus marquants ? En quelles occasions le Tisseur les a-t-il portés ?