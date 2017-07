Spider-Man : qui sont les pires ennemis du célèbre Tisseur ?

Après 55 d'histoires en BD, on peut dire que Spider-Man a une vie décidément bien remplie. Entre les clones, son travail chez les Avengers et sa vie amoureuse chaotique, le Tisseur a connu des centaines et d'aventures aux rebondissements aussi multiples qu'inattendus. Mais finalement, que serait Spider-Man sans ses nombreux ennemis, de plus en plus machiavéliques et qui vont même jusqu'à prendre sa place en le faisant passer pour mort ? Nous avons établi une sélection des 15 pires ennemis du Monte-en-l'air, en décrivant leurs premières apparitions dans les comics et au cinéma, en dévoilant leur véritable identité et leurs super-pouvoirs, et en vous livrant une ou plusieurs anecdotes sur chacun d'entre eux.

Spider-Man : ses 15 plus grands ennemis