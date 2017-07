Kingdomino et Exit élus meilleurs jeux de société de l'année

Viennent d’être annoncés les gagnants des Spiels des Jahres 2017, l’équivalent allemand des As d’Or, ces prix qui récompensent les meilleurs jeux de société de l’année.



Parmi les trois nominés du jeu de l’année, toutes catégories confondues, c’est un jeu français (cocorico !) qui a tiré son épingle du jeu. Créé par Bruno Cathala, Kingdomino rafle la mise. Une première pour son auteur et son éditeur, Blue Orange. C’est une belle réussite qui se base pourtant sur un concept simple, celui des dominos. Bruno Cathala a tout simplement revisité cette mécanique en l’utilisant pour faire construire un royaume à chaque joueur. Pour cela, ces derniers doivent piocher des tuiles et agencer le tout pour former le plus grand royaume et espérer récolter un maximum de points. Le tout est saupoudré d’opportunisme, de choix et de programmation. Au final, un grand jeu simple et familial.

L’autre section récompensée par les Spiels des Jahres 2017 est celle du jeu expert. Celui de 2017 se nomme Exit, un titre allemand d'Inka et Markus Brand et édité par Kosmos (Iello en France). Avec lui, le prix du jeu de société d’outre-Rhin cède aux sirènes de l’Escape Room sur table, comme l’As d’Or avant lui, lequel a récompensé Unlock en février dernier. Ces jeux proposent de remplir un scénario d’Escape Room en résolvant différentes énigmes grâce à des indices dissimulés dans les cartes qui les composent. Observation, logique et coopération y sont de mise.