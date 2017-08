Spotify revendique 60 millions de comptes payants et enterre Apple Music

Spotify a annoncé avoir atteint la barre des 60 millions d’abonnés payants. Le service de musique en ligne consolide une fois de plus sa place de leader sur le marché. En mars dernier, la compagnie comptait 50 millions d’abonnés payants. Spotify a donc réussi à gagner 10 millions d’abonnés en moins de cinq mois.



Le mois dernier, Spotify avait déclaré comptabiliser au total 140 millions d’utilisateurs payants et non payants. Entre temps, les chiffres ont été revus à la hausse. Spotify semble être sur la pente ascendante et n’est pas près de s’arrêter là. Le service de streaming vient enfin de trouver un accord avec certains labels comme Sony et Universal Music.



Si Apple Music connaît également une forte progression, le service concurrent reste encore bien loin derrière Spotify avec 27 millions d’abonnés le mois dernier.



