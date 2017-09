Spotify n’est plus disponible sur Safari

Les utilisateurs de Mac ne pourront plus avoir accès à Spotify depuis Safari. Il y a quelques jours, des utilisateurs ont commencé à se plaindre sur le forum dédié à la communauté Spotify. Spotify n’est plus accessible depuis Safari et les utilisateurs doivent désormais passer par un autre navigateur ou vers l’application Spotify.



La semaine dernière, plusieurs utilisateurs Safari avaient réalisé qu’ils ne pouvaient plus se rendre sur le lecteur web de Spotify. Ces derniers ont reçu un message les informant que le navigateur Safari ne supporte plus le lecteur web de Spotify et qu’ils devaient de rediriger vers un autre navigateur.



Si Spotify n’est plus compatible avec Safari, les utilisateurs peuvent néanmoins utiliser Chrome, Firefox, Edge et Opera qui supportent toujours le service de streaming musical. Quant à savoir pourquoi Safari n’est plus pris en charge, l’origine reste encore floue. D’après certaines sources, le problème viendrait du plug-in de déchiffrement Widevine utilisé par Spotify et qui n’est pas pris en charge par Safari.

