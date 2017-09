Spotify lance une app iMessage pour faciliter le partage de musiques

Afin de faciliter le partage de musiques, Spotify vient de lancer discrètement une app iMessage à son application iOS. Désormais, les utilisateurs d’iPhone pourront se partager des morceaux sans même quitter iMessage. Spotify permettait déjà à ses abonnés de partager des musiques via iMessage. Toutefois, l’utilisateur devait le faire depuis l’application Spotify. De plus, le destinateur devait également cliquer sur le lien et être redirigé vers Spotify pour pouvoir écouter le morceau.



Le service de streaming musical a voulu rendre cette fonctionnalité plus fluide et plus facile pour ses utilisateurs. Désormais, avec l’intégration de Spotify, les utilisateurs pourront partager et écouter de la musique directement au sein de iMessage. Bien entendu, l’extrait sera limité à un temps d’écoute de 30 secondes. Si le contact souhaite écouter l’intégralité du titre, il devra ensuite se rendre sur le service.



Le fonctionnement rappelle celui de l’app iMessage d’Apple Music. Néanmoins, à l’inverse d’Apple Music, l’app iMessage de Spotify n’est pas limité à l’historique des musiques écoutées. L’utilisateur peut choisir parmi le catalogue complet de Spotify.



Bien entendu, le destinataire doit avoir l’application Spotify pour pouvoir écouter les 30 secondes du morceau. Si ce n’est pas le cas, celui-ci sera invité à la télécharger.

>>> Lire aussi : Spotify revendique 60 millions de comptes payants et enterre Apple Music