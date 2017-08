Spotify a de bonnes chances d'arriver sur Xbox One

Spotify s’intéresse à la Xbox One afin d’accroître ses 140 millions d’utilisateurs. Le service de streaming veut y lancer une application et tout semble déjà en place comme le rapportait un utilisateur de Reddit la semaine dernière. L’internaute a repéré une photo de Larry Hryb, directeur de la programmation du Xbox Live, en train de tester une application identifiée comme étant « Spotify Music — for Xbox ». L’image a fait le tour du web. Et si beaucoup pensaient au début qu’il s’agissait d’un montage, The Verge laisse maintenant peu de place au doute. Selon des sources proches du projet citées par le site, Spotify et Microsoft testeraient l’application en interne et envisageraient de la sortir pour bientôt.

Windows Store accueille déjà une application Spotify compatible à Windows 10 depuis le mois de juin dernier. Il n’est donc pas surprenant que le service de streaming envisage une version destinée à la console de Microsoft. Si Spotify cherche à conforter sa position sur le marché du streaming, la firme de Redmond y voit un moyen de rattraper son retard face à Sony. En effet, les PlayStation 3 et PlayStation 4 ont proposé une application Spotify depuis environ deux ans. Elle permet d’écouter un morceau de musique en ligne tout en jouant sur sa console.