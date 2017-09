Spotify lance une playlist pour les nostalgiques de leur adolescence

Spotify a annoncé le lancement d’une nouvelle playlist personnalisée nommée « Votre Capsule Temporelle ». Cette playlist ravira les nostalgiques de leurs plus jeunes années en faisant revivre d’anciens tubes.



Spotify lançait le concept de palylists personnalisées en 2015. Le service de streaming propose désormais plusieurs playlists personnalisées qui se basent soit sur l’historique de l’abonné, ses goûts et ses artistes préférés.



Avec « Votre Capsule Temporelle », Spotify élève son concept à un niveau supérieur. Cette nouvelle fonctionnalité est capable de générer une playlist en fonction de l’âge de l’abonné. Elle sélectionnera ensuite les 30 plus gros tubes datant de l’adolescence jusqu’aux jeunes années de vingtenaire.



La playlist « Votre Capsule Temporelle » est disponible dès à présent sur la version desktop de Spotify mais également sur les applications iOS et Android. Pour y accéder, il faut se diriger en haut de la page d’accueil ou dans la barre de recherche.

