Spotify lance un nouveau programme afin de dénicher les stars de demain

Spotify veut également trouver les nouvelles stars de demain. Le service de streaming musical lance un nouveau programme baptisé « Rise » qui met en avant des nouveaux talents. Si sur Spotify, les utilisateurs peuvent écouter leurs chanteurs préférés, le service de streaming propose également plein d’autres artistes plus ou moins connus. Avec son nouveau programme « Rise », Spotify compte bien faire découvrir à ses utilisateurs de nouveaux talents. Chaque mois, dans une nouvelle section, quatre nouveaux artistes seront à l’honneur. Ces derniers ne sont pas totalement inconnus, mais jouissent d’une petite notoriété.



Spotify propose à ces artistes de leur faire de la promotion via leur plateforme, mais également les réseaux sociaux. Troy Carter qui travaille pour Spotify a toutefois précisé que la compagnie ne toucherait aucun intéressement sur les droits d’auteur ou sur les ventes de billets de concert.



Les quatre premiers artistes à l’honneur sont Russel Dickerson, Trippie Redd, Lauv et Kim Petras.

