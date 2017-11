SpotMini, le nouveau robot de Boston Dynamics fait ses premiers pas

Bien que Boston Dynamics ne fasse plus partie de Google, l’entreprise vient de mettre en ligne un nouveau teaser vidéo de la toute dernière version de son chien robot, le “New SpotMini”. Ce robot tout électrique sera opérationnel pour les bureaux, la maison et les activités extérieures.



Contrairement à la version précédente, le New SpotMini ne possède pas de bras articulé fixé sur son dos et il est recouvert de plastique, ne laissant apparente qu’une caméra 3D. Boston Dynamics a donc fait l’effort de rendre son robot un peu plus sociable.

The New SpotMini

De son côté, SoftBank, qui a racheté Boston Dynamics à Google, a déjà commencé à commercialiser des robots au Japon, ce qui laisse penser que le groupe américain pourrait lui aussi en déployer incessamment sous peu aux États-Unis. Le PDG de Boston Dynamics, Marc Raibert, a d’ailleurs déclaré récemment qu’il pense que, dans le futur, la robotique prendra le dessus sur Internet.