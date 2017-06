[Soldes] SRT-1500 : la plaque de son Yamaha à 299 €

Lancée à 799 €, la SRT-1500 est aujourd’hui soldée à 299 € par Darty. Un bon prix pour cette plaque de son haut de gamme que l’on trouve habituellement à plus de 500 €.



Compatible Bluetooth, AirPlay, MusicCast et DLNA, elle intègre huit haut-parleurs (8 x 2,5 W) ainsi qu’un double subwoofer (2 x 30 W) afin de simuler un son 5.1. Avec une connectique généreuse et des fonctions en pagaille, le plateau sonore de Yamaha est aussi puissant tout en étant juste.

Reste que son design est assez massif et ne conviendra pas à tous les utilisateurs. Ceux qui disposent d’un grand téléviseur seront en revanche contents de savoir qu’il mesure 78 cm de long. De quoi accueillir de grandes diagonales.

