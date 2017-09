SSD externes portables : comparatif de 17 références

À mi-chemin entre les disques durs externes et les classiques clés USB, les SSD portables reprennent le meilleur de ces deux mondes : la capacité de stockage des premiers et la résistance des seconds, tout en bénéficiant d’un format compact et de débits particulièrement intéressants... Capacité de stockage, interface et bien entendu performances, nos collègues de Tom’s Hardware ont testé pour vous 17 SSD externes pour stocker en toute sécurité toutes vos données.

>>> Comparatif : 17 SSD externes portables testés, lequel choisir ?