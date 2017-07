Disque dur, SSD, SSHD... Qui est le plus rapide pour charger les jeux ?

Quand on est joueur, quoi de plus agaçant que de devoir attendre plusieurs minutes qu'un jeu se charge complètement ? Nos voisins et confrères de Tom's Hardware ont voulu en avoir le coeur net : un SSD, un SSHD ou même un disque dur de dernière génération peuvent-ils apporter une solution viable et réduire considérablement les temps de chargement ? Aidés de trois jeux (ass Effect Andromeda, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands et GTA V) et de différents modèles de disques durs et de SSD, ils ont entrepris de réaliser toute une série de tests et vous livrent leurs conclusions.



>> Comparatif : techno de stockage et temps de chargement, nos tests pratiques