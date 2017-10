Des versions pirates de Star Fox 2 déjà en vente sur eBay

Le mythique Star Fox 2, qui avait été finalisé, mais qui n'est jamais sorti officiellement sur Super Nintendo, s'offre une deuxième vie : le titre est embarqué sur la SNES Classic Mini que Nintendo vient de commercialiser, et qui est déjà en rupture un peu partout. Mais c'était sans compter sur des hackers, qui ont récupéré la ROM du jeu et la commercialisent... dans une cartouche de Super NES !



Alors qu'il devait sortir en 1995, Star Fox 2 a finalement été annulé à la dernière minute par Nintendo, qui a préféré se concentrer sur sa future N64, afin de contrecarrer Sony et sa PlayStation. Le jeu est donc resté dans les cartons depuis lors, même si des ROM (en version bêta ou patchée) ont été diffusées sur le Web. Il aura fallu attendre 2017 pour voir une version officiellement distribuée par Nintendo et intégrée au sein de la SNES Classic Mini.



La rareté du jeu semble avoir donné des idées à quelques hackers, qui ont extrait la ROM de la petite console et qui l'ont enregistrée sur une cartouche de Super Nintendo. Au final, les cartouches de Star Fox 2 commencent à pulluler sur les sites de vente en ligne. On trouve par exemple le jeu sur eBay à près de 90 euros. L'annonce précise qu'il s'agit bien de la version extraite de la SNES Classic Mini et non de la version bêta qui a fuité il y a quelques années. En revanche, et afin de brouiller les pistes auprès d'eBay qui fait le ménage dans ce genre d'annonce, le vendeur argue que le jeu a plus de vingt ans, ce qui n'est pas faux en soit, mais qui sous-entend que la cartouche l'est aussi. Le jeu est livré sans boîte, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'une fausse repro fasse également son apparition sur le Web. Et puis, même s'il est totalement écarté des ventes d'eBay, il existe tellement d'autres sites moins regardants, qu'on devrait le trouver à foison dans les prochains mois...