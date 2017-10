Star Trek: Discovery : la saison 2 est confirmée

Hier, la chaîne américaine CBS a annoncé dans un communiqué que Star Trek : Discovery serait renouvelé pour une deuxième saison. Aucune date de diffusion n’a été communiquée pour le moment. La série télé Star Trek : Discovery se déroule une dizaine d’années avant les événements la série originelle. La série suit les aventures de Michael Burnam, un officier en disgrâce qui sert à bord de l’USS Discovery. CBS diffuse sa série exclusivement sur son service de streaming CBS All Access, mais en France, il est possible de la visionner sur Netflix.



Suite aux premiers épisodes, la chaîne déclare avoir rencontré de bonnes critiques de la part des fans et de la presse. C’est pourquoi elle a décidé de renouveler le show pour une deuxième saison. CBS ne précise toutefois pas le nombre d’épisodes qui composeront la nouvelle saison ni sa date de lancement.



La première saison de Star Trek Discovery compte un total de 15 épisodes séparés en deux chapitres. Les 9 premiers épisodes sont diffusés chaque semaine jusqu’en novembre alors que les 6 derniers épisodes reprendront qu’à partir de mi-janvier 2018.

>>> Lire aussi : La nouvelle Dr Who a trouvé ses copains